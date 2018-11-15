В центре Омска столкнулись сразу пять машин

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-15T12:06:07+03:00

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Очевидцы в соцсетях опубликовали фото необычной аварии, произошедшей недалеко от остановки городок Водников. Там столкнулись сразу пять машин. Они перегородили две полосы, поэтому у «Водников» образовалась пробка.

Почему произошла авария, очевидцы не сообщают. Однако омичи в комментариях недоумевают, как такое могло произойти. Дорога не скользкая – на ней нет снега и льда, но водителям не помешало это врезаться «паровозиком». Очевидно, что водители не соблюдали дистанцию, поэтому и врезались друг за другом.

Машины врезались друг за другомФото: vk.com

На месте аварии уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Они и займутся выяснением причин аварии и установлением виновных. По сообщениям очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал.