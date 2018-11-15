Депутат Омского горсовета Юрий Федотов: Оплата по картам позволит вывезти перевозчикам из тени

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-15T11:42:42+03:00

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Депутаты горсовета обсуждают предстоящую транспортную рефому. Так, скорее всего, уже точно с 1 января стоимость проезда в муниципальном транспорте повысят. Вопрос только в том, на сколько. Пока предложение выглядит так - 25 рублей по проездному или банковской карте, 30 - наличными. Такая мера предусмотрена неслучайно, это сделано, чтобы приучить пассажиров расплачиваться по безналу. Электронные переводы гораздо проще отследить, поэтому перевозчики не смогут скрыть доходы.

- Я вижу перспективу в этой системе, - подчеркнул председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов. - Она, во-первых, позволит вывести перевозчиков из тени - там уже не скроешь доходы, на частных предпринимателей не растянешь. Будет оплата взносов, зарплаты. Второе - мы уходим от понятия выгодный и невыгодный маршрут. Те, кто выиграет торги, поставят автобусы и будут получать деньги. Я хочу предложить установить стимулирование с учетом наполнения автобусов, чтобы был стимул у водителей перевезти максимум пассажиров. Автобус может заполниться на одной остановке, и все, остальные остановки проезжать.