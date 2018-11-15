По качеству дорог лидер - Тюмень, а Омск занял 21-е место

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-15T11:18:21+03:00

По качеству дорог Омск находится в конце рейтинга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего в рейтинге 37 городов

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Рекрутинговый портал Superjob проводил опрос среди жителей разных городов о состоянии дорог. После опроса жителей был составлен рейтинг дорог в российских городах. Участники опроса предлагают ответить на вопрос : «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как?». Для ответов предполагались варианты «отличное», «хорошее», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». Далее эксперты рассчитывали средний бал для каждого города-участника опроса.

Лидеорм рейтинга весьма предсказуемо стала Тюмень, город по оценкам жителей получил 4,25 баллов. На втором месте оказались Набережные Челны с 3,75 баллами, на третьем Москва с 3,57 баллами.

Наш город в рейтинге занял 21-ое место. По оценкам жителей города Омск получил в среднем 2,88 балла. Это говорит об удовлетворительном состоянии дорог в нашем города.

Худшие дороги были признаны во Владивостоке – город набрал всего 2,45 балла.