Омичу дали два года тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов
В Называевске осудили 56-летнего местного жителя за незаконную перевозку мигрантов. Он с сообщником за деньги пытался провести через границу в Называевском районе шесть граждан Таджикистана. Пограничники успели их вовремя задержать.
Как сообщили в областной прокуратуре, по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.
Однако житель Называевска попытался оспорить лишение суда. Из приговора омичу исключили ссылку на ранее непогашенную судимость, поэтому преступнику сократили срок пребывания в тюрьме на один месяц. В колонии общего режима ему придется провести 1 год и 11 месяцев.