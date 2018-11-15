2018-11-15T10:44:50+03:00
Общество

Омичу дали два года тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов

Так он зарабатывал на жизнь
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске осудили мужчину за перевозку нелегальных мигрантовВ Омске осудили мужчину за перевозку нелегальных мигрантовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Называевске осудили 56-летнего местного жителя за незаконную перевозку мигрантов. Он с сообщником за деньги пытался провести через границу в Называевском районе шесть граждан Таджикистана. Пограничники успели их вовремя задержать.

Как сообщили в областной прокуратуре, по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Однако житель Называевска попытался оспорить лишение суда. Из приговора омичу исключили ссылку на ранее непогашенную судимость, поэтому преступнику сократили срок пребывания в тюрьме на один месяц. В колонии общего режима ему придется провести 1 год и 11 месяцев.

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