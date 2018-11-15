В Омске арестовали сибиряка, 2 года назад покушавшегося на убийство

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-15T09:42:07+03:00

В Омске арестовали мужчину, которого разыскивали больше двух лет за покушение на убийство Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В городе Тара Омской области задержали 33-летнего мужчину, который 2,5 года скрывался от следствия. В одном из кафе на улице Ленина во время распития алкогольных напитков он набросился с ножом на посетителя за соседним столиком. 27-летний парень нелестно отзывался об умершем общим другом, а мужчина это услышал. Он стал угрожать ножом парню и набросился на него.

Как сообщили в следственном комитете, сибиряк нанес несколько ударов ножом, пострадавшего с тяжелыми ранениями отправили в больницу, а нападавший скрылся. Он где-то приобрел поддельные документы и больше двух лет жил по ним в Таре. Мужчину объявили в федеральный розыск и нашли только через некоторое время.

Сейчас его арестовали и предъявили обвинение в покушении на убийство.