Департамент транспорта Омска выступил за проезд по 25 рублей с 1 января

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-15T09:35:31+03:00

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На сегодняшнем заседании финансово-бюджетного комитета Омского горсовета озвучили официальную позицию департамента транспорта города Омска. По заявлению главы ведомства Александра Вялкова проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах повысят до 25 рублей.

При этом стоимость поездки в 25 рублей будет, если оплачивать проезд безналичном способом. Если же омичи хотят платить привычными наличными деньгами, то проезд для них будет стоить уже 30 рублей. Предполагается, что в любом транспорте будут принимать как проездные, так и банковские карты.

Себестоимость одной поездки сейчас составляет 36-38 рублей, подняв цену проезда до 25 рублей власти экономят существенные средства на межтарифной разнице для транспортников - порядка 140 миллионов в год. Сейчас за каждую поездку мэрия доплачивает за жителей из казны.