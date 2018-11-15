В Омской крепости перестали стрелять из пушки в полдень

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-15T08:53:17+03:00

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Несколько месяцев назад в Омске ввели новую традицию, в Омской крепости раз в день стреляла пушка. По аналогии с Санкт-Петербургом, где такая традиция существует уже давно, в Омске решили производить по одному выстрелу в день, в полдень. Однако сейчас выяснилось, что выстрелы в Омской крепости противозаконны.

Поскольку пушка приравнивается к огнестрельному оружию, требуется специальное разрешение на выстрелы. Сейчас выстрелами и обслуживанием пушки занимается омский военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – служилые люди Сибири». Но разрешения на выстрелы у них нет.

Чтобы производить выстрелы легально, нужно пройти обучение, а также зарегистрировать пушку как пиротехническое изделие. По словам представителя клуба, который прокомментировал ситуацию «12 каналу», вновь возобновить выстрелы из пушки можно будет только весной. Несколько месяцев займет обучение специалистов, а также на это потребуются деньги.