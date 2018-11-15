К началу 2019 года износ омского транспорта составит более 90%

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-15T08:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На очередном заседании финансового комитета Омского городского совета депутаты обсуждают бюджет на ближайшие три года. В том числе заслушали доклад главы омского департамента транспорта Александра Вялкова. По словам чиновника, на 1 января износ муниципального общественного транспорта составит более 90 процентов. При этом он рассказал, что сделано для улучшения ситуации в 2018. Например, за счет уменьшения себестоимости провоза одного пассажира на 2 рубля для городской казны сэкономили 106 млн рублей. Тем не менее, кардинально это положение не изменит. В следующем году на компенсацию межтанифной разницы потребуется найти 930 млн. Александр Вялков предложил рассмотреть вопрос о повышении платы за проезд с 1 января до 25 рублей. В таком случае удастся сэкономить 142 млн, нагрузка на вечно дефицитный городской бюджет снизится до 788 млн рублей.