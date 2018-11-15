В Омске эвакуировали магазин «Лента»

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-15T08:38:14+03:00

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Как сообщили пользователи соцсетей в магазине «Лента» на 21-ой Амурской прошла эвакуация. На опубликованном фото видно, что сотрудники гипермаркета стоят на улице. Омичи в комментариях к записи переживают, что это может быть связано с сообщениями о взрывном устройстве.

"Комсомолке" в пресс-службе полиции рассказали, что к ним звонка об эвакуации не поступало, сообщений о заложенной взрывчатке тоже не было. Скорее всего, в "Ленте" проходят внутренние учения сотрудников магазина. Предположительно, это связано с недавними событиями в Санкт-Петербурге. Там полностью сгорел магазин «Лента». После таких крупных происшествий, сотрудники сети гипермаркетов тренируются проводить эвакуацию быстро и слаженно.