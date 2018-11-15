В Омске мама с грудничком на руках выпала из автобуса

СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-15T07:14:11+03:00

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Накануне стало известно о происшествии, которое произошло по невнимательности водителя автобуса. Мама с грудным ребенком ехала в автобусе №72. В момент, когда автобус «НефАЗ» отъезжал от остановки в открытую дверь прямо на проезжую часть выпала 28-летняя омичка с месячным ребенком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По счастливой случайности мама с малышом получили несерьезные травмы. Приехавшие медики осмотрели их, однако госпитализация им не понадобилась. Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей и проводят проверку в отношении 41-летнего водителя автобуса, который начал движение с открытой дверью.