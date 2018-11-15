Омские студенты предложили мэрии разделить посетителей Советского парка

СЕГОДНЯ 06:39 2018-11-15T06:39:17+03:00

Они считают, что парк необходимо разбить на зоны

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Студенты из автодорожного института представили администрации проект по обустройству Советского парка в городке Нефтяников. Студенты проводили опросы среди 1400 омичей в возрасте от 7 до 55 лет, по результатам опроса они выяснили, что парк необходимо разделить на зоны, сообщили в пресс-службе администрации города.

Например, они предложили сосредоточить спортивные объекты и беговые дорожки в верхней части парка, это позволит медикам быстрее добраться до спортсменов в случае травм. Детские площадки и аттракционы предлагают отдалить от спортивные объектов, чтобы развести отдыхающих с разными интересами.

В проекте парка учли интересы разных групп населения:

- Есть места для выгула собак, спортивные площадки, беговые дорожки, уличные тренажеры, лыжероллерная трасса, горнолыжный спуск, каток, тюбинговые трассы, площадь для проведения праздников со сценой, аттракционы, детская площадка, зоны для пикников, мастер-классов, пассивного отдыха и прогулок, - сообщается в проекте обустройства парка.