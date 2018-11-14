2018-11-14T15:01:14+03:00
Общество

Омичей уже не удивляют дорожники укладывающие асфальт прямо на лед

Такую картину горожане наблюдали сразу в нескольких местах
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Странную и печальную картину омичи наблюдали сразу в нескольких частях города. Видимо, дорожные службы не успели до холодов привести в порядок все тротуары, которые планировали. Как обычно бывает, внезапно началась зима.

Впрочем, желания работать после похолодания у рабочих не убавилось. Вероятно, деньги еще остались и на них решили сделать еще несколько дорожек. Правда, асфальт почему-то укладывали прямо на снег и лед.

Удивленные очевидцы выложили фото в социальные сети. Примечательно, что, судя по снимку, проходящие мимо люди относятся к происходящему философски и даже не обращают особого внимания на рабочих.

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