Депутаты хотят отстоять вечерние автобусы в Омске

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-14T14:28:22+03:00

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На сегодняшнем заседании Омского горсовета депутаты обсудили перебои с транспортом в вечернее время. Глава департамента транспорта Александр Вялков рассказал, что после восьми вечера пассажиропоток сильно падает.

Однако депутаты были не согласны с чиновником. По их мнению, после восьми вечера уехать куда-либо из любой части города становится сложно - особенно, если это окраина города. Там люди не могут дождаться никакого автобуса - ни большого, ни маленького.

По мнению главы департамента транспорта, на остановках города в вечернее время мало омичей, поэтому нерационально пускать больше автобусов в это время. Проблему планируют решать запуском малогабаритных автобусов в вечернее время.