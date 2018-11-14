Поклонники омского музыканта Летова спели его песню перед Минкультуры

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-14T14:07:34+03:00

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«Пластмассовый мир победил» этой емкой строчкой из песни омского музыканта Егора Летова его поклонники решили высказать свое отношение к происходящему вокруг конкурса «Великие имена России». Напомним, активисты предлагали назвать именем рокера аэропорт «Центральный». Но накануне стало известно, что это уже точно не произойдет - Летова не попал в шорт-лист. После подсчета голосов выяснилось, что за него проголосовали всего 6% опрошенных.

Напомним, накануне мнением по этому поводу местная пресса поинтересовалась у Владимира Мединского, приехавшего в Омск с официальным визитом.

- При жизни называть - дурная примета, - удивил журналистов министр культуры.

Впрочем, поклонники-то как раз уверены умерший 10 лет музыкант и сегодня живее всех живых. Они уже собирают подписи под петицией с требованием вернуть Егора Летова в список для голосования за омский аэропорт.

А накануне активисты дали импровизированный концерт - спели песню перед зданием Министерства культуры РФ в Москве, а самому ведомству присвоили имя Летова. Пока, правда, приклеив к вывеске временную надпись.

Напомним, в Омске конкурс «Великие имена России» проходит при поддержке региональной Общественной палаты.