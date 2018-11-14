В Омске машина вылетела с дороги, въехала в дом и сбила пешехода на тротуаре

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-14T14:21:46+03:00

В Омске машина вылетела с дороги, въехала в дом и сбила женщину на тротуаре Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

В центре Омска на улице 10 лет Октября недалеко от перекрестка с улицей 16-ая Линия произошла авария. Очевидцы в соцсетях сообщают, что за рулем «Тойоты» был парень, который попытался уйти от столкновения столкновения с другой машиной - она как раз выезжала на дорогу. Водителю на «Тойоте» пришлось съехать на тротуар, где в этом момент шла женщина. Молодой человек сбил ее и врезался в многоэтажный дом. Его смогло остановить только крыльцо магазина, на котором и повисла его машина.

На место аварии прибыла «скорая» и сотрудники ДПС. Скорая увезла женщину, по сообщениям очевидцев она не сильно пострадала - в момент приезда медиков она сидела на тротуаре. О состоянии молодого человека, управлявшего машиной, не сообщается.

Омичи возмущены поступком водителя, который ради сохранности свого и чужого авто решил свернуть на тротуар, где шли люди.