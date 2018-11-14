2018-11-14T14:21:46+03:00
Происшествия

В Омске машина вылетела с дороги, въехала в дом и сбила пешехода на тротуаре

Пострадавшую женщину с травмами увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске машина вылетела с дороги, въехала в дом и сбила женщину на тротуареВ Омске машина вылетела с дороги, въехала в дом и сбила женщину на тротуареФото: vk.com
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В центре Омска на улице 10 лет Октября недалеко от перекрестка с улицей 16-ая Линия произошла авария. Очевидцы в соцсетях сообщают, что за рулем «Тойоты» был парень, который попытался уйти от столкновения столкновения с другой машиной - она как раз выезжала на дорогу. Водителю на «Тойоте» пришлось съехать на тротуар, где в этом момент шла женщина. Молодой человек сбил ее и врезался в многоэтажный дом. Его смогло остановить только крыльцо магазина, на котором и повисла его машина.

На место аварии прибыла «скорая» и сотрудники ДПС. Скорая увезла женщину, по сообщениям очевидцев она не сильно пострадала - в момент приезда медиков она сидела на тротуаре. О состоянии молодого человека, управлявшего машиной, не сообщается.

Омичи возмущены поступком водителя, который ради сохранности свого и чужого авто решил свернуть на тротуар, где шли люди.

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