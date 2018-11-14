2018-11-14T13:32:04+03:00
Общество

Для снижения вредных выбросов Омску нужно 163 миллиарда рублей

Ежегодно в нашем городе оседает больше 250 тонн веществ
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Для снижения вредных выбросов Омску нужно 163 миллиарда рублейДля снижения вредных выбросов Омску нужно 163 миллиарда рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня на заседании общественного экологического совета при губернаторе Омской области обсуждался план по сокращению вредных выбросов в атмосферу. План представил министр экологии и природных ресурсов Илья Лобов.

- Основными загрязнителями является «ТГК-11», «Газпромнефть ОНПЗ», «Омсктехуглерод», «Омский каучук» и «Тепловая компания». Доля загрязняющих прочих предприятий составляет 48,8%. Таким образом, на эти пять предприятий приходится более половины всех выбросов, - цитирует слова Ильи Лобова «Новый Омск».

Общее количество вредных выбросов в Омске составляет 250 тонн в год - это вредные вещества от работы транспорта, промышленных объектов и теплоэнергетики.

По представленному плану количество выбросов должно быть сокращено на 25,87%. На это требуется 163,8 миллиардов рублей, часть из них область рассчитывает получить из федерального бюджета.

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