2018-11-14T12:54:23+03:00
Общество

Омская пенсионерка из проекта «Олдушка» стала моделью года

Пожилая дама победила в престижном конкурсе
Анна МИКУЛА
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Фото: Игорь ГаварФото: Игорь Гавар
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Омский фотограф Игорь Гавар раскрыл всему миру красоту российских женщин элегантного возраста. В качестве моделей для нашумевшего проекта «Олдушка» он выбирает не юных красавиц, а пожилых дам, которые научились редкому искусству - стареть красиво.

Она из них - 62-летняя Валентина Ясень. Всю жизнь женщина проработала в аптеке и только несколько лет назад выяснила, что ее «любит камера». Вероятно, именно этой невероятной харизмой омичка и останавливает на себе взгляд зрителя.

Накануне она участвовала в престижном всероссийском конкурсе и была признана моделью года по версии Glamour. В этом году конкурс, в котором участвуют известные спортсменки, актрисы, певицы, предприниматели, проводится в 14-й раз.

Снимками победительницы поделился в социальных сетях Игорь Гавар.

Фото: Игорь Гавар

Фото: Игорь Гавар

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