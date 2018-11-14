2018-11-14T12:18:26+03:00
Общество

В Омске увеличат штрафы для безбилетников в транспорте

А ловить зайцев в автобусах снова будут контролеры
Анна МИКУЛА
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В омские автобусы вернули контролеров.В омские автобусы вернули контролеров.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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С нового года проезд в городском транспорте подорожает - скорее всего, до 25 рублей. Соответственно вырастут и штрафы для зайцев. Кстати, чтобы увеличить рентабельность перевозок в транспортные предприятия решили вернуть контролеров, которые будут ловить безбилетников.

Со следующего года частные перевозчики будут получить деньги по-новому - не за пассажиров, а за расстояние, которое проехали за день. Как результат, они будут не слишком мотивированы собирать деньги за проезд. Устрашающую зайцев функцию будут выполнять контролеры и выписанные ими штрафы.

Выступавший перед депутатами горсовета глава омского дептранспорта Александр Вялков заметил, что существующим сейчас штрафом в 100 рублей безбилетников уже не напугать, и сообщил, что эта сумма в ближайшее время будет увеличена.

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