Омского пенсионера осудят за выращивание конопли в огороде
У себя дома он собрал урожай в 7 килограммов наркотиков
Омского пенсионера осудят за выращивание конопли в огородеФото: Евгения ГУСЕВА
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Пожилой 63-летний житель села Красноярка Шербакульского района Омской области выращивал у себя в огороде целое поле дикорастущей конопли. В октябре этого года он собрал богатый урожай – 7 килограммов растения. Он высушивал коноплю у себя в гараже и планировал изготовить из нее наркотики для личных целей.
Как сообщили в областной прокуратуре, коноплю у пенсионера изъяли полицейские. Сейчас на сибиряка завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».
Вину пенсионер признал полностью, сейчас наказание для него определит суд.