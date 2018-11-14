Омского пенсионера осудят за выращивание конопли в огороде

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-14T10:07:18+03:00

У себя дома он собрал урожай в 7 килограммов наркотиков

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Пожилой 63-летний житель села Красноярка Шербакульского района Омской области выращивал у себя в огороде целое поле дикорастущей конопли. В октябре этого года он собрал богатый урожай – 7 килограммов растения. Он высушивал коноплю у себя в гараже и планировал изготовить из нее наркотики для личных целей.

Как сообщили в областной прокуратуре, коноплю у пенсионера изъяли полицейские. Сейчас на сибиряка завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Вину пенсионер признал полностью, сейчас наказание для него определит суд.