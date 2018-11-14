Частный перевозчик заплатит полмиллиона семье омички, погибшей под колесами автобуса

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-14T09:28:11+03:00

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Октябрьский районный суд Омска обязал ООО «Автосила-55» выплатить компенсацию дочери погибшей под колесами автобуса омички. Частный перевозчик должен перечислить родным 500 тысяч компенсации морального вреда и оплатить 10 тысяч рублей за услуги адвоката.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что авария произошла 2 января этого года. Женщина хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Космическом проспекте. Когда она находилась на переходе, пассажирский автобус не уступил ей дорогу и сбил омичку. В результате полученных травм женщина скончалась.

По решению суда виновным в аварии признали водителя автобуса. Он был осужден на два года лишения свободы.