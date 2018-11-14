2018-11-14T09:19:46+03:00
Происшествия

В Омской области из храма похитили деньги с пожертвований

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области мужчина ограбил церковьВ Омской области мужчина ограбил церковьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Этой ночью неизвестный разбил стекло в храме Тюкалинска и похитил пожертвования, иконы и другие ценные вещи, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Похититель украл из храма две иконы, одна из которых датируется XIX веком, серебряные украшения – кольца и крестики на сумму 8 тысяч рублей. Также вор взломал ящики для пожертвований и украл оттуда 17 тысяч рублей.

Похищенные серебряные изделия Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Похищенные серебряные изделияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Похитителя полицейские быстро нашли. Он оставил отпечатки пальцев и следы обуви. Также накануне он приходил в храм и интересовался иконами, поэтому его личность быстро установили по описанию прихожан. Грабителем оказался 20-летний ранее судимый житель Тюкалинска. С похищенными вещами он успел уехать в Омск, где его задержали в одной из гостиниц.

Сейчас молодому человеку грозит наказание до 5 лет тюрьмы.

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