В Омской области из храма похитили деньги с пожертвований
Этой ночью неизвестный разбил стекло в храме Тюкалинска и похитил пожертвования, иконы и другие ценные вещи, сообщили в пресс-службе областной полиции.
Похититель украл из храма две иконы, одна из которых датируется XIX веком, серебряные украшения – кольца и крестики на сумму 8 тысяч рублей. Также вор взломал ящики для пожертвований и украл оттуда 17 тысяч рублей.
Похищенные серебряные изделияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Похитителя полицейские быстро нашли. Он оставил отпечатки пальцев и следы обуви. Также накануне он приходил в храм и интересовался иконами, поэтому его личность быстро установили по описанию прихожан. Грабителем оказался 20-летний ранее судимый житель Тюкалинска. С похищенными вещами он успел уехать в Омск, где его задержали в одной из гостиниц.
Сейчас молодому человеку грозит наказание до 5 лет тюрьмы.