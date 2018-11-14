2018-11-14T08:12:10+03:00
Общество

В Омске на должника, продавшего арестованное авто, завели уголовное дело

Теперь он должен будет не только выплатить долг, но и поработать метлой в течение 250 часов
Анна МИКУЛА
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Должнику придется отработать 250 часов.Должнику придется отработать 250 часов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Калачинска задолжал банку 47 тысяч рублей, но сколько кредиторы с ним ни бились, деньги он не отдавал. Наконец, по решению суда, у мужчины описали единственное ценное имущество автомобиль «Лада». Но владелец, которому оставили машину на ответственное хранение, решил продать его сам. Полученные за «ласточку» 30 тысяч он тут же потратил, снова ничего не заплатив банку.

В отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил не в меру предприимчивого должника к 250 часам обязательных работ.

- Необходимо отметить, что в данном случае суд достаточно гуманно отнесся к недобросовестному хранителю арестованного имущества, санкция статьи 312 УК РФ предусматривает и более жесткое наказание – лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области

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