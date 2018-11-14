2018-11-14T07:55:24+03:00
Общество

В центре Омска накрыли салон с проститутками

Одну из «сотрудниц» могут оштрафовать на 2 тысячи [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)Фото: скриншот с видео (vk.com/55mvd)
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Омские полицейские внезапно нагрянули в «массажный салон», расположенный на улице Масленникова. Контрольную закупку стражи порядка решили там провести после жалоб местных жителей.

- Сотрудники отделения по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Омску провели проверку. Факт незаконной деятельности подтвердился. К административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией» привлечена 20-летняя жительница Центрального округа. Девушка не учится, иного источника дохода не имеет, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Задержанной девушке грозит штраф до 2 тысяч рублей. Проводится дальнейшая проверка.

Пресечение занятия проституцией в салоне на Масленникова.

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