2018-11-14T08:14:19+03:00
Общество

Инвестор пообещал восстановить железную дорогу из Омска в Боровое

Поезда могут запустить через два года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Инвестор пообещал восстановить железную дорогу из Омска в БоровоеИнвестор пообещал восстановить железную дорогу из Омска в БоровоеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российский бизнесмен Талгат Куттугожинов заявил, что будет восстанавливать железную дорогу на участке от Русской Поляны в Омской области до Кзылту на севере Казахстана. По дороге планируется наладить перевозку грузов, а также запустить поезд «Омск-Боровое». Запуск состава по прямой дороге в полтора раза сократит маршрут из России до казахстанского курорта и позволит привлечь больше туристов. Об этом предприниматель сообщил телеканалу Astana TV.

Поезда планируют запустить два раза в неделю. Сейчас строительство дороги согласуют с российскими и казахстанскими железнодорожниками . Подготавливается вся проектная документация. Инвестор надеется, что дорогу запустят уже через два года, к 2020 году.

На восстановление частично разобранного участка потребуется больше трех миллиардов рублей.

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