2018-11-14T07:39:06+03:00
Общество

Омич получил наследство и остался должен банкам 700 тысяч рублей

Теперь ему придется выплачивать кредит умершего родственника
Анна МИКУЛА
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Омичу придется выплачивать долги умершего родственника из собственных денег.Омичу придется выплачивать долги умершего родственника из собственных денег.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не слишком выгодную сделку заключил омич. После смерти его родственника, выяснилось, что он единственный наследник. Он вступил в наследство, но выяснилось, что тут и был подвох. Оказалось, что вместо прибыли он получил только головную боль и довольно внушительный долг.

- Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента, требования иска удовлетворил, поскольку по данным экспертного учреждения стоимость наследственного имущества превышала размер задолженности по кредитным договорам, - рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Омска.

Теперь незадачливому наследнику придется отдать банкам 700 тысяч рублей.

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