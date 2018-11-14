В Омской области иномарка насмерть сбила женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 07:24 2018-11-14T07:24:47+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 13 ноября на Исилькульском тракте. Очевидцы вызвали на место полицейских и бригаду «скорой помощи».

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ренж Ровер», женщина 1973 года рождения, двигаясь со стороны Исилькульского тракта в направлении города Омска, в районе остановки общественного транспорта «Подстанция» допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, - сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

К сожалению, приехавшие на вызов медики уже ничем не могли помочь 55-летней пострадавшей. Женщина-пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.