Карбышев лидирует в голосовании за имя для омского аэропорта

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-14T07:31:25+03:00

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Омичи, как и все россияне, могут принять участие в третьем туре конкурса «Великие имена России». В рамках этого проекта предлагается присвоить 47 аэропортам страны имена знаменитых россиян, которые прославили малую родину. В ходе первого тура омичи и общественные деятели города формировали списки из предложений имен для аэропорта. Далее при поддержке Общественной палаты Омской области были выбраны самые популярные варианты – те, которые предлагали чаще всего.

Во втором туре голосования омичи уже могли выбирать из 10 кандидатов. На днях начался третий тур голосования. Омичам предлагают выбрать название аэропорта из трех имен: актера Михаила Ульянова, генерала Дмитрия Карбышева и авиаконструктора Андрея Туполева. Голосование будет идти до 30 ноября. Все это время промежуточные результаты голосования планируют публиковать до 12.00 каждого дня.

На данный момент в лидерах в голосовании за имя для омского аэропорта генерал Дмитрий Карбышев. Он набрал 1905 голосов омичей. Имя Андрея Туполева немного отстает, за него омичи отдали 1620 голосов. За Михаила Ульянова проголосовали пока 1285 омичей.

Проголосовать можно сайте проекта. Окончательные результаты озвучат 5 декабря.