Омского авиадебошира оштрафовали на 70 тысяч

СЕГОДНЯ 07:03 2018-11-14T07:05:25+03:00

Пьяный мужчина во время полета матерился, приставал к другим пассажирам и пытался спровоцировать драку

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Омич «отличился» во время перелета из Москвы в наш город. Видимо, боясь путешествовать по воздуху, мужчина сильно набрался. Когда судно взлетело, почувствовал себя героем и отправился на поиски приключений. Он устроил в салоне дебош, напугал других пассажиров и экипаж.

Суд установил, что он, находясь на борту воздушного судна, следующего рейсом «Шереметьево» - аэропорт «Омск-Центральный», употреблял спиртные напитки, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно, приставал к пассажирам рейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, пытался спровоцировать драку, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиадебошира судили за хулиганство. Его признали виновным и приговорили к штрафу в размере 70 тысяч рублей.