Омичи отправятся в экспедицию в Антарктиду на новой яхте

СЕГОДНЯ 07:09 2018-11-14T07:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Яхта «Сила Сибири», которую омский депутат и предприниматель Валерий Кокорин приобрел спортсменам для кругосветного путешествия к Антарктиде, недавно попала в шторм у берегов Пальма-де-Майорки. В Средиземном море ее сорвало с якорей и выбросило на прибрежные камни, в результате чего судно получило серьезные повреждения.

Однако экспедиция, на которую омичи выиграли президентский гранд в размере 10 миллионов рублей, все же состоится. Яхту планируют заменить. Об этом сказано в анонсе пресс-конференции, которая будет проходить в союзе журналистов.

- Реализовать проект на «Силе Сибири» вряд ли удастся, зато есть варианты (и не один) по замене судна. Так что мы уверены, что сможем отметить 200-летие открытия Антарктиды на Белом континенте и под флагом родной Омской области, - сообщается в анонсе конференции.