2018-11-14T05:54:39+03:00
Происшествия

ДТП в Омске: После столкновения «Ладу» разорвало на две части

Один из водителей был сильно пьян
Станислав МУХИН
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На фото даже сложно узнать марку машины.На фото даже сложно узнать марку машины.Фото: vk.com
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Жуткая авария произошла вечером вторника в Омске. На улице Герцена столкнулись две машины. Как рассказывают очевидцы, "ВАЗ 21015" на огромной скорости летел по дороге. В какой-то момент водитель, видимо, не справился с управлением и протаранил иномарку. Удар был такой силы, что "Ладу" отбросило на несколько десятков метров от места аварии. Машину разорвало буквально на две части.

Очевидцы сообщают, что водитель "Лады" был в стельку пьян. О пострадавших ничего неизвестно.

В социальных сетях уже появилось фото с места аварии. На кадрах видно, что доставать виновника аварии пришлось с помощью спасателей. А омичи недоумевают, какой же силы был удар, что одни из машин превратилась в груду железа.

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