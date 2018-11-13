2018-11-13T14:19:40+03:00
Общество

Омичам рассказали, как будут считать голоса, отданные за имя для аэропорта

Обещают, что эти выборы будут объективными и прозрачными
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омичам рассказали, как будет проходить финальный этап конкурса «Великие имена России».Омичам рассказали, как будет проходить финальный этап конкурса «Великие имена России».Фото: Анна МИКУЛА
Изменить размер текста:

Уже совсем скоро, 5 декабря, омичи узнают имя нашего выдающегося земляка, в честь которого назовут аэропорт «Центральный». Напомним, выбирать предстоит из троих кандидатов - актера Михаила Ульянова, генерала Дмитрий Карбышева и авиаконструктора Андрея Туполева. Причем, на последнего претендуют сразу несколько воздушных гаваней - в том числе столичные Шереметьево и Внуково. Понятно, что в Москве больше жителей, чем в Омске. Это будет учтено при подсчете голосов.

- Человек может проголосовать один раз за одну фамилию и один аэропорт. При этом накрутить голоса не получится и на сайте, и в социальных сетях, и через телефон надо регистрироваться. Весь процесс голосования будет контролироваться, - объяснила секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. - Если Туполев выиграет в нескольких городах, то будет учитываться не численное превосходство, а процентное соотношение проголосовавший к населению. Если получится так, что оно будет примерно одинаковым, то города пойдут на второй тур голосования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24