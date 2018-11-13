Омичам рассказали, как будут считать голоса, отданные за имя для аэропорта

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-13T14:19:40+03:00

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Уже совсем скоро, 5 декабря, омичи узнают имя нашего выдающегося земляка, в честь которого назовут аэропорт «Центральный». Напомним, выбирать предстоит из троих кандидатов - актера Михаила Ульянова, генерала Дмитрий Карбышева и авиаконструктора Андрея Туполева. Причем, на последнего претендуют сразу несколько воздушных гаваней - в том числе столичные Шереметьево и Внуково. Понятно, что в Москве больше жителей, чем в Омске. Это будет учтено при подсчете голосов.

- Человек может проголосовать один раз за одну фамилию и один аэропорт. При этом накрутить голоса не получится и на сайте, и в социальных сетях, и через телефон надо регистрироваться. Весь процесс голосования будет контролироваться, - объяснила секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. - Если Туполев выиграет в нескольких городах, то будет учитываться не численное превосходство, а процентное соотношение проголосовавший к населению. Если получится так, что оно будет примерно одинаковым, то города пойдут на второй тур голосования.