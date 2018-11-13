В Омске в Нефтяниках произошло ДТП с участием трех машин

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-13T13:42:14+03:00

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В соцсетях омичи сообщают о тройной аварии, произошедшей в Нефтяниках. Прямо рядом с остановкой у ДК Малунцева столкнулись сразу три машины. Одна из них вылетела прямо на тротуар, где шли люди. Очевидцы пока не сообщают о пострадавших в аварии, в Госавтоинспекции также не прокомментировали аврию.

На месте аварии сейчас работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. В сторону центра сейчас в районе аварии образовалась пробка. Из-за ДТП для проезда осталась только одна полоса.

Машина вылетела на тротуарФото: vk.com

Как именно произошла авария пока неизвестно, но у одной из машин сильно повреждена задняя часть, у второй передняя часть.