В Омске в Нефтяниках произошло ДТП с участием трех машин
В соцсетях омичи сообщают о тройной аварии, произошедшей в Нефтяниках. Прямо рядом с остановкой у ДК Малунцева столкнулись сразу три машины. Одна из них вылетела прямо на тротуар, где шли люди. Очевидцы пока не сообщают о пострадавших в аварии, в Госавтоинспекции также не прокомментировали аврию.
На месте аварии сейчас работают медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. В сторону центра сейчас в районе аварии образовалась пробка. Из-за ДТП для проезда осталась только одна полоса.
Машина вылетела на тротуарФото: vk.com
Как именно произошла авария пока неизвестно, но у одной из машин сильно повреждена задняя часть, у второй передняя часть.