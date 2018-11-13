В Омской области назначили нового главу Госжилинспекции

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-13T13:26:11+03:00

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Член Общественной палаты Омской области и эксперт в сфере ЖКХ Александр Бурых назначен на должность начальника Государственной жилищной инспекции Омской области. Ранее он работал в различных компаниях в сфере ЖКХ.

Приказ о назначении нового главы подписал сегодня руководитель региона Александр Бурков, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На выборах губернатора Бурых был доверенным лицом Буркова. Предыдущего руководителя Госжилинспекции Сергея Плисова губернатор лишил должности минувшим летом с формулировкой «за утрату доверия».

Напомним, что до конца 2018 года глава региона должен утвердить окончательный список правительства.