Секретарь региональной Общественной палаты проголосовала за имя для омского аэропорта

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-13T12:45:58+03:00

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Начался третий этап общенационального конкурса «Великие имена России», в котором участвуют 47 городов страны, в том числе и Омск. Местным жителям предстоит определиться с именами для своих аэропортов. Напомним, в нашем городе сначала было предложено 17 вариантов, потом список сократили до 10 имен - это выдающиеся люди, прославившие нашу землю, за которых было отдано более 500 голосов.

Накануне были объявлены шорт-листы во всех городах. В Омске в этот список прошли авиаконструктор Андрей Туполев, генерал Дмитрий Карбышев и актер Михаил Ульянов. Голосовать можно, как на сайте или по смс, так и в мобильных пунктах, которые будут работать в крупных общественных местах по всему городу.

Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова рассказала, что во время первых двух туров голосовала через сайт «Великие имена России». В этот раз решила опробовать на себе новый формат и сделала выбор в мобильном пункте, расположенном в библиотеке имени Пушкина.

- Мне поступали звонки лично и люди со мной встречались, когда я была в районах. Часто называлась фамилия Сергея Иосифовича Манякина, - заявила Герасимова. - Долго думала над тем, за кого из претендентов проголосовать. Но, в принципе, когда уже определился шорт-лист, выбора мне не осталось. Я голосовала за Туполева, потому что это действительно великое имя для России, для авиации. Представьте, как это будет здорово, что аэропорт сибирского миллионного города получил имя Туполева. Это было бы очень почетно.

Добавим, что голосование продлится до 30 ноября.