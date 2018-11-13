2018-11-13T12:36:35+03:00
Происшествия

В Омске трамвай протаранил легковушку

О пострадавших не сообщается
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске трамвай в очередной раз протаранил легковушкуВ Омске трамвай в очередной раз протаранил легковушкуФото: vk.com
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По улице Жукова трамвай, следовавший по маршруту с пассажирами, врезался легковушке в бок. Авария произошла в районе остановки Юнгородок. Почему легковушка оказалась на трамвайных путях, пока неизвестно. Возможно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, поэтому ему пришлось вылететь на трамвайные пути.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото последствий аварии. У «Лады» сильно поврежден бок со стороны пассажирского сидения, выбиты стекла. Были ли пассажиры в машине пока не сообщается.

Столкновения с трамваями в Омске не редкость, омичи в соцсетях шутят, что это просто очередной житель города, который решил победить трамвай.

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