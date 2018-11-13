В омском парке уже на этой неделе зальют каток

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-13T12:10:24+03:00

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Каток под открытым небом в парке имени 30-летия ВЛКСМ заработает с 25 ноября. К заливке льда компания приступят уже на этой неделе. За подготовку льда на катке и поддержание его в нормальном состоянии парк заплатит 388 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок. Каток, кстати, будет открыт для посетителей до 15 марта.

Каток будет площадью 2 тысячи квадратных метров, и в какой части парка он будет располагаться пока не уточняется. В прошлом году каток красиво оформили и залили прямо между деревьями на тропинках парка, выход на лед был платным. Сколько будет стоить покататься на льду в этом году, пока не сообщается.