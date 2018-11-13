2018-11-13T10:58:13+03:00
Общество

В колонии Омска шьют костюмы с 3D рисунком

Зимние комбинезоны шьют на любой возраст
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: УФСИН по Омской областиФото: УФСИН по Омской области
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В омской колонии №5 осужденные занимаются пошивом зимних костюмов. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, теплые куртки и комбинезоны шьют самых разных размеров, есть как взрослые, так и детские.

Также такие комбинезоны изготавливают в разных фасонах и с разной расцветкой. Наибольшей популярностью у заказчиков пользуются изделия с 3D рисунком.

Чтобы в куртках и штанах было тепло зимой, в них используется подкладка из теплоотражающего материала.

Фото: УФСИН по Омской области

Фото: УФСИН по Омской области

- Наш швейный участок в месяц производит три тысячи костюмов. Это и мужские и женские костюмы, а также верхняя одежда для детей. Также в комплекте мы можем изготовить утепленную шапку, - говорит мастер учебно-производственного участка №2 центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-5 Ирина Густова.

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