2018-11-13T10:11:30+03:00
Происшествия

В Омске мужчина сгорел в гараже

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мужчина сгорел в гаражеВ Омске мужчина сгорел в гаражеФото: Федор СКВОРЦОВ
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Накануне вечером в гараже на улице Завертяева произошел сильный пожар. Внутри гаража находился 47-летний мужчина, его спасти не удалось. Размеры бокса составляли 3x6 метров, внутри замкнутого пространства были закопчены стены и потолок гаража, сгорели все имеющиеся внутри вещи, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар выезжали тушить 8 человек и две машины. Огонь удалось потушить всего за полчаса, но человека внутри из-за замкнутого пространства спасти не удалось, огонь распространился слишком быстро.

Основная версия причины пожара – это неосторожность при курении.

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