2018-11-13T09:52:46+03:00
Происшествия

В Омской области бывшая сноха подожгла пенсионера из-за пенсии

Сейчас он с ожогами находится в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области бывшая сноха подожгла пенсионера из-за пенсииВ Омской области бывшая сноха подожгла пенсионера из-за пенсииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В селе Изюмовка Шербакульский района накануне случилась настоящая трагедия, сообщают в следственном комитете.

33-летняя бывшая сожительница сельчанина ухаживала за его отцом. 83-летний дедушка просил по доверенности получала его пенсию и откладывать по 5 тысяч на похороны. Но бывшая родственника пропивала эти деньги. Когда он узнал о воровстве, бывшая жена сына решила убить пенсионера.

Она через окно ночью проникла в дом, облила спящего старика бензином и подожгла. На следующий день в жилище она пришла со своим новым сожителем. Но увидела, что пенсионер еще жив. Тогда омичка вызвала скорую.Сейчас дедушка находится в больнице в реанимации, он получил 90% ожогов тела.

На женщину сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ранее она уже была судима за жестокое обращение с животными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском госуниверситете студентам запретили курить вейпы и кальяны
Не ждите «Черной пятницы» - скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня!
В Омской области чиновник сам себе выписывал премии ко дню рождения
В Омске самые дешевые в России билеты в кино
Бурков не знает, где брать профессионалов в новое омское правительство
Омские энергетики поблагодарили полицейских за успешное сотрудничество
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
Спешите записаться на бесплатный пилинг
Омичам расскажут про налог на недвижимое имущество
На трассе под Омском иномарка насмерть сбила пешехода
В Омске снова перенесли сроки открытия поликлиники на Левом берегу
В Омской области убийц лошадей отправили в колонию
Понты дороже денег: В Омске продается квартира за 175 миллионов
Сергей Летов - о том, что именем брата не назовут аэропорт Омска: Исход был предрешен
За присвоение омскому аэропорту имени Летова проголосовали 6% опрошенных
Организаторы объяснили, почему имя Летова для омского аэропорта не попало шорт-лист
Омского экс-министра Меренкова обязали выплатить 108 млн