В Омской области бывшая сноха подожгла пенсионера из-за пенсии

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-13T09:52:46+03:00

Сейчас он с ожогами находится в больнице

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В селе Изюмовка Шербакульский района накануне случилась настоящая трагедия, сообщают в следственном комитете.

33-летняя бывшая сожительница сельчанина ухаживала за его отцом. 83-летний дедушка просил по доверенности получала его пенсию и откладывать по 5 тысяч на похороны. Но бывшая родственника пропивала эти деньги. Когда он узнал о воровстве, бывшая жена сына решила убить пенсионера.

Она через окно ночью проникла в дом, облила спящего старика бензином и подожгла. На следующий день в жилище она пришла со своим новым сожителем. Но увидела, что пенсионер еще жив. Тогда омичка вызвала скорую.Сейчас дедушка находится в больнице в реанимации, он получил 90% ожогов тела.

На женщину сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ранее она уже была судима за жестокое обращение с животными.