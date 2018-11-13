В Омской области чиновник сам себе выписывал премии ко дню рождения

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-13T08:42:13+03:00

Чиновник в Омской области сам себе выписывал премии ко дню рождения Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас его уголовное дело будет рассматривать суд

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Глава Новоильиновского сельского поселения в Полтавском районе пойдет под суд, сообщают в областной прокуратуре. Его уголовное дело по статье приясвоения денежных средств с использованием служебного положения сейчас будут рассматривать в суде.

Чиновник из Полтавского района подготовил проект решения Совета депутатов поселения, по которому можно выписывать выплаты ко дню рождения, отпускам и юбилейным датам. Однако до Совета депутатов этот документ так и не дошел, но зато был сразу подписан главой поселения.

По этому документу экс-глава выписывал себе премии на протяжении четырех лет. Общая сумма премий составила 111 тысяч рублей.

Чиновник признал вину и возместил ущерб, однако его все равно ждет судебное решение.