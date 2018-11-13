2018-11-13T08:17:36+03:00
Политика

Бурков не знает, где брать профессионалов в новое омское правительство

Глава региона никак не может сформировать команду
Станислав МУХИН
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ФОТО: Омская губернияФОТО: Омская губерния
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Больше двух месяцев прошло с победы омского губернатора Александра Буркова на выборах главы региона. И все это время руководители министерств и управлений работают с приставкой и.о. По закону эти две буквы убираются перед должностями лишь после окончательного утверждения губернатором правительства. Но Александр Бурков никак не может сформировать свою команду. Накануне он на встрече с непарламентскими партиями честно признался, что в регионе существует кадровая проблема.

– Где профессионалов брать? Я неоднократно собирал отраслевиков, просил их предложить кандидатуры. Никто не готов идти, - цитирует "Омск-Информ" губернатора. - Если есть предложения по кадрам – предлагайте, – обратился он к представителям «малых» партий. – Быстро эту ситуацию не исправить. Но поэтому я и встречаюсь напрямую с жителями, с представителями альтернативных политических взглядов. Это позволяет мне обладать более полной информацией о ситуации, а не только той, которую мне пишут министры в отчетах.

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