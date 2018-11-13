В Омске самые дешевые в России билеты в кино

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-13T08:25:08+03:00

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Средняя стоимость билетов в кино в Омске и области составила всего 145 рублей. Билеты в кино в нашем регионе самые низкие в стране, такие данные предоставили специалисты Фонда кино.

Если рассматривать цены в Сибири, то дороже всего поход будет стоить в Томской области – за 260 рублей в среднем. По России ожидаемо с самыми высокими ценами на кино лидирует Москва, в столице средняя стоимость билета 352 рубля.

В Омской области самый высокий в Сибири процент загрузки кинозала – 21,4. Но если рассматривать количество проданных билетов, то здесь регион занимает лишь пятое место в округе – у нас 22,3%. На первом месте по этому показателю в стране находится Краснодарский край, там жители активнее покупают билеты на фильмы.