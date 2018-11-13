2018-11-13T07:51:45+03:00
Происшествия

На трассе под Омском иномарка насмерть сбила пешехода

Мужчина шел по прямо по ночной дороге, водитель не заметил его
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском иномарка насмерть сбила пешеходаНа трассе под Омском иномарка насмерть сбила пешеходаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне вечером на трассе произошла смертельная авария. Водитель на автомобиле «Тойота» ехал со стороны Тюмени в город Омск. В районе 583 километра по трассе Тюмень-Омск прямо по дороге шел пешеход – 42-летний мужчина. На нем не было жилета или каких-либо светоотражающих элементов на одежде, поэтому водитель «Тойоты» не сразу его заметил и сбил. Пешеход от полученных травм скончался на месте, еще до приезда медиков, сообщают в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Судя по фотографии с места аварии, удар был достаточно сильным – иномарка получила серьезные повреждения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и проводят проверку.

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