В Омской области убийц лошадей отправили в колонию

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-13T07:27:24+03:00

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В Омской области завершился суд над группой конокрадов, орудовавших в Знаменском районе. С июня 2017 по мая 2018 года они украли 26 лошадей. При этом выбирали дорогостоящих животных редких пород. В общей сложности они причинили их владельцам ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Похищенных лошадей забили на мясо и пытались реализовать. но злоумышленников задержали.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил двум фигурантам дела наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, третьему участнику назначено 2 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того, на них возложена обязанность возместить материальный ущерб.