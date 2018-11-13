2018-11-13T07:50:46+03:00
Общество

В Омске снова перенесли сроки открытия поликлиники на Левом берегу

Теперь ее обещают сдать после Нового года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске в очередной раз перенесли сроки открытия поликлиники на Левом берегуВ Омске в очередной раз перенесли сроки открытия поликлиники на Левом берегуФото: Пресс-служба администрации Омской области
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Открытия поликлиники на Левобережье ждет огромный район. Медицинское учреждение на улице Дмитриева, которое могут посещать 1000 пациентов в день, обещают открыть с осени. Но, как выяснилось во время визита губернатора на стройку, поликлинику не сдадут даже к Новому году. Видео осмотра здания Александром Бурковым опубликовала пресс-служба областного правительства:

- Планировалось, что мы заедем сюда осенью, и поликлиника будет принимать осенью людей. Весь микрорайон стоит, ждет. Сейчас выясняется, что мы даже к Новому году никого не примем. Дай бог, чтобы в январе-феврале приняли, - прокомментировал губернатор ситуацию с открытием поликлиники.

Подрядчики же уверяют, что осталось доделать совсем немного – несколько кабинетов и остальнвые косметические работы.

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