Сергей Летов - о том, что именем брата не назовут аэропорт Омска: Исход был предрешен

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-13T07:02:22+03:00

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Стали известны итоги голосования за варианты для названия омского аэропорта. Напомним, что в рамках проекта Общественной палаты предстоит присвоить имена великих соотечественников 47 воздушным гаваням. В том числе, это касается и омского аэропорта.

Один из самых неожиданных вариантов дял него стало имя Егора Летова. В честь музыканта и лидера группы "Гражданская оборона" назвать аэропорт предлагала целая группа омичей. Одна были и те, кто считал давать воздушной гавани имя Летова нецелесообразным. В общем, споры шли как всегда жаркие.

Однако результаты голосования все расставили по своим местам. Наканун назвали финальный шорт-лист из трех фамилий. Егора Летова в нем не оказалось. Большинство омичей высказались за кандидатуры Карбышева, Туполева и актера Ульянова.

Ситуацию уже прокомментировал брат музыканта Сергей Летов, который сейчас живет в Москве. Он дал понять: совсем не удвилен результатами голосования.

- Это было предрешено с самого начала фарса. Ну разве будут служащие организации, которая усадила Егора Летова в сумасшедший дом, летать в аэропорт его имени? Вот уж точно "все идет по плану"! - написал Сергей Летов на своей страничке в Facebook. - Главный принцип сегодняшнего дня - холуйство. Просто привлекли внимание к "патриотической инициативе", а потом "разрулили". В общем, далее - все по тексту песни "все идет по плану", в том числе и про "вождей"...

В честь кого назовут омский аэропорт, напомним, станет известно уже 5 декабря.