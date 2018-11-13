За присвоение омскому аэропорту имени Летова проголосовали 6% опрошенных

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-13T07:06:59+03:00

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В Омске завершился очередной этап конкурса «Великие имена России». Напомним, из 10 претендентов на имя для аэропорта «Центральный» выбрали троих. Несмотря на активную поддержку кандидатуры омского рокера Егора Летова в социальных сетях и в СМИ, он не прошел в шорт-лист.

Как рассказали в Общественной палате Омской области за музыканта проголосовали всего 6 процентов опрошенных. Напомним, участвовать в голосовании могли не только люди, имеющие омскую прописку, но и все кто считает себя причастным к нашему городу. Опросы проводили не только через интернет, также свое мнение можно было выразить через смс или в специальных передвижных пунктах, которые устанавливали в крупных торговых центрах, вузах и даже в аэропорту.

Кстати, по поводу происшедшего уже высказался брат Егора Летова Сергей. По его словам, он изначально считал идею назвать воздушную гавань в честь его родственника абсурдной.

Добавим, что теперь результаты голосования будут анализировать специалисты ВЦИОМ. Имя, которое присвоят омскому аэропорту, обнародуют 5 декабря.