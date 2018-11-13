2018-11-13T07:13:45+03:00
Общество

Понты дороже денег: В Омске продается квартира за 175 миллионов

Квартира площадью 450 кв. метров с видом на Иртышскую набережную
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: сайт МЛСНФото: сайт МЛСН
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В Омске на продажу выставили квартиру 450 квадратных метров и стоимостью 175 миллионов рублей. Фото дорогих квадратных метров появились на специализированном сайте по продаже недвижимости. Квартира расположена на 12 этаже по улице Иртышской набережной. Среди выставленных на продажу квартир – это самое дорогое предложение на рынке Омска.

В двухэтажном четырехкомнатном пентхаусе имеется камин, винотека, кинозал, гардеробная и зимний сад. Квартира оборудована системой «Умный дом». В пентхаус ведет собственный лифт, а на крыше расположена зона барбекю. Покупателю этого жилища придется отдать 330 тысяч за квадратный метр.

Владельцы недвижимости неизвестны, как скоро они смогут продать свою дорогую недвижимость, тоже непонятно. В Омске такие дорогие квартиры не пользуются популярностью.

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