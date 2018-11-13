Организаторы объяснили, почему имя Летова для омского аэропорта не попало шорт-лист

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-13T04:52:16+03:00

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Кажется, только ленивый еще не высказал своего мнения по поводу предложения дать омскому аэропорту имя лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Всю свою жизнь музыкант прожил в нашем городе. Напомним, что конкурс «Великие имена России» от Общественной палаты РФ предполагает, что сразу 47 воздушным гаваням выберут имена известных соотечественников.

Мнения по поводу омского аэропорта имени Летова были абсолютно полярными. В основном молодежь признавала, что это было бы здорово. Но нашлись и те, кто был категорически против данного варианта. Многие посчитали это неуместным. Несколько недель шло голосование. В итоге вариант с аэропортом Летова попал в список лидирующих 10 имен. Правда, в финальный шорт-лист из трех вариантов к разочарованию многих имя Летова не попало. Омичи определили, что будут выбирать название из трех фамилий: Ульянов, Туполев или Карбышев.

Организаторы, кстати, уже объяснили, почему имя Летова не попало в финал.

- На протяжении всего второго тура конкурса в Сети разворачивалась активная кампания в поддержку известного рок-музыканта Егора Летова, уроженца Омска. Однако в ходе опроса ВЦИОМ за рокера отдали свои голоса лишь около 6% респондентов, - говорится в сообщении на официальном сайте конкурса. - Как пояснил секретарь Общественной палаты, в таком результате нет ничего необычного: в опросе принимают участие и люди старшего поколения, и те «кто не являются фанатами рок-музыки.