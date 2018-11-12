2018-11-12T15:23:06+03:00
Происшествия

Омского экс-министра Меренкова обязали выплатить 108 млн

При этом прокуратура требовала взыскать с него 844 млн
Анна МИКУЛА
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Вадим Меренков скрывался от следствия несколько лет.Вадим Меренков скрывался от следствия несколько лет.Фото: Архив "КП"
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В Кировском районном суде рассматривали иск прокуратуры к бывшему министру имущественных отношений Вадиму Меренкова. Ведомство требовало взяскать с него 844 млн рублей. Суд частично удовлетворил этот иск, снизив сумму компенсации ущерба до 108 млн.

Напомним, в суде рассматривали иск по эпизоду с омской компанией, которой Меренков, работавший тогда замдиректора департамента имущественных отношений «простил» долг за аренду. Плату «забыли» повысить, в результате городской бюджет не досчитался 884 млн рублей. Экс-чиновника обвинили в халатоностм, но уголовное дело закрыли за сроком давности. Тем временем, сейчас он отбывает наказание за другое преступление. За махинации с земельными участками Меренкова признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 4,5 года колонии.

Отметим, что по этому обвинению прокуратура также пытается взыскать с Меренкова на пару с его бывшим руководителем Юрием Гамбургом 130 млн рублей.

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